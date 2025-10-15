ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Повдигнаха обвинения на арестуваните с наркотици служители на Драматичен театър Пловдив
По неофициална информация става въпрос за задържани сценични работници от Драматичен театър Пловдив, в чийто бус бе открита марихуана. Количествата не се уточняват.
От пресцентъра на полицията в Пловдив потвърдиха по-рано през деня, че единият от задържаните е Станимир Коларов, който отговаря за поддръжката на декорите в Пловдивския театър. Заедно с него са задържани още двама сценични работници.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Медицинският университет в Пловдив показа супермодерна апаратура
17:09 / 15.10.2025
Шефката на РУО Пловдив с емоционален пост след кончината на Петя ...
15:48 / 15.10.2025
Порязаха кмета за 10-годишния срок за новите превозвачи
16:03 / 15.10.2025
Почина директорката на Търговската гимназия в Пловдив
15:23 / 15.10.2025
Приеха новия проектобюджет на Пловдив в евро
14:39 / 15.10.2025
Машина за 35 500 лева улеснява премахването на опасни дървета в П...
12:37 / 15.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS