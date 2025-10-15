Повдигнаха обвинения на арестуваните с наркотици служители на Драматичен театър Пловдив

© Plovdiv24.bg Прокуратурата повдигна обвинения за притежание на наркотични вещества на двама мъже, задържани в сряда на Гроздовия пазар в Пловдив. По случая са образувани и досъдебни производства. Това съобщиха за Plovdiv24.bg от прокуратурата.



По неофициална информация става въпрос за задържани сценични работници от Драматичен театър Пловдив, в чийто бус бе открита марихуана. Количествата не се уточняват.



От пресцентъра на полицията в Пловдив потвърдиха по-рано през деня, че единият от задържаните е Станимир Коларов, който отговаря за поддръжката на декорите в Пловдивския театър. Заедно с него са задържани още двама сценични работници.