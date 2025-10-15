Арести в Драматичен театър Пловдив

© Plovdiv24.bg Задържаха с марихуана сценични работници на Драматичен театър Пловдив. Акцията на полицията по линия на наркотици се е провела в сряда. Полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар". Откритото вещество е марихуана.



От пресцентъра на полицията в Пловдив потвърдиха за Plovdiv24.bg, че мъж с името Станимир Коларов наистина е задържан с марихуана. Той отговаря за поддръжката на декорите в Пловдивския театър. Заедно с него са задържани още двама сценични работници.



От прокуратурата засега все още не дава информация дали тримата са с повдигнати обвинения.