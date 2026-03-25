Цирк Ориент ще изнесе последното си представление в град Пловдив в сряда, 25 март, от 18:30 ч.



Поради очаквано влошаване на времето на 27 и 28 март, събитията в тези дни са отменени.



Билетите, закупени онлайн, ще бъдат възстановени по сметките на клиентите. За тези, закупили билети от касата на цирка, се препоръчва да се обадят на тел. 0888 344467 или да посетят цирка лично, за да получат възстановяване на сумата срещу представяне на билетите.



Циркът е ситуиран срещу ТЦ "Форум" в "Тракия".



Организаторите благодарят на зрителите за разбирането.