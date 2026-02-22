© виж галерията Университетът по хранителни технологии Пловдив е на път да се превърне във важен партньор на Република Ирак в обучението на студенти и специалисти в хранителния сектор. Това стана ясно при посещението на изпълняващия длъжността посланик на арабската страна Негово Превъзходителство д-р Хайдер Албуриахи във висшето училище и срещата му с ректора проф. Галин Иванов и неговия заместник доц. Кирил Михалев. Иракската делегация бе придружена от проф. Нидал Шабан, научен консултант на Балкан Агрикалчарал. В откровен и задълбочен разговор бяха обсъдени възможностите за двустранното сътрудничество в образователната и научноизследователската дейност и развитието на бизнесконтактите.



Изборът на УХТ за първо официално посещение на дипломата в извънстолично ВУ не е случаен. Гостът заяви, че неговата родина е голям вносител на храни, като годишно плаща за тях над 70 милиарда долара. Страната полага големи усилия и за развитие на собствената хранителна индустрия и смята, че УХТ може много да помогне в тази насока, в частност при подготовката на висококвалифицирани кадри за млекопреработвателния, сладкарския и оризопреработвателния браншове.



"Готови сме да споделим нашите опит и знания с вас в обучението на студенти и специализанти. Разполагаме с отлична експертиза не само в създаването на качествени храни, но и в правилното им съхранение в хладилни условия, което позволява по-дълготрайното им запазване", заяви ректорът на УХТ проф. Галин Иванов. Той добави, че със своите отлични контакти с водещите фирми от сектора у нас висшето училище ще може да съдейства за практическото обучение на специалисти от Ирак за да придобият по-добра подготовка и квалификация.



Посланик д-р Хайдер Албуриахи заяви, че е готов веднага да съдейства за установяването на контакти между УХТ и университети от Ирак, в които студенти се обучават изучават в областта на хранителните технологии. "Първите разговори ще се проведат онлайн, след това ще се осъществят посещения на преподаватели и студенти. За нас въпросът с подготовката на кадри е особено важен и разчитаме много на УХТ", заяви дипломатът.



Посланикът на Ирак разгледа с интерес учебния технологичен комплекс на УХТ и остана впечатлен от него. Д-р Хайдер Албуриахи стана и първия гост, получил новия официален плакет на УХТ.