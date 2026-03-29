От 20 май 2026 г. много ваканционни имоти в България, включително в Пловдив, могат автоматично да отпаднат от платформите за краткосрочни наеми като Airbnb и Booking. Това се случва заради нов европейски регламент, който изисква всички имоти да имат валиден регистрационен номер от общината и да бъдат вписани в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).
"Имотите, които не се регистрират в общините и в ЕСТИ, ще отпаднат от платформите. Те ще бъдат свалени автоматично, защото ще трябва да предоставят регистрационен номер от общините“, каза пред Travelnews Борис Павлов, председател на Българската асоциация за туристически имоти и иновации (АТИИ).
В Пловдив в момента има над 650 ваканционни имота, регистрирани в Airbnb и Booking, но значителна част от тях са в сивия сектор и не плащат данъци. След въвеждането на новите правила тези имоти няма да могат да се предлагат легално онлайн.
След 20 май платформите ще изпращат месечни отчети до ЕСТИ за броя на нощувките и гостите за всеки обект, а софтуер ще проверява валидността на регистрационния номер в реално време. Мирослав Господинов от АТИИ пояснява:
"Софтуерен филтър ще прави автоматична проверка. Ако номерът на имота не е валиден, обявата ще се деактивира автоматично. Това ще изчисти пазара от сивия сектор.“
Собствениците на имоти в Пловдив, които са физически лица, ще трябва да се регистрират по закона за ДДС и да плащат 20% данък върху комисионите на платформите, както и патентен и туристически данък, 10% данък върху доходите и осигуровки - близо 42% от приходите.
Юридическите лица имат по-леки задължения, като преференциален ДДС за туризма от 9% и освобождаване от патентен данък и осигуровки върху конкретния приход.
По данни на Българската асоциация за туристически имоти и иновации (АТИИ) в момента в Airbnb са листнати над 10 200 имота от цялата страна, а в Booking – над 15 100. Най-много има в София – 2200 в Airbnb, а в Booking – 2100. Следва Варна с 1300 обекта, Банско с 769 в Airbnb и 1100 Booking, а Пловдив е с над 650 имота.
Половината ваканционни имоти в Пловдив и България могат да изчезнат от Airbnb и Booking
Първата копка на Industrial Hub поставя основите на нов стандарт в индустриалните имоти в Пловдив
26.03
Основателят на "Тракия икономическа зона": Чуждите инвеститори избират България заради енергията и обучената работна ръка
25.03
Докъде ни е стигнала наглостта, пита жител на град Пловдив
22:34 / 29.03.2026
Нов проблем пред безработния с луксозен автомобил и скъп имот, ар...
21:56 / 29.03.2026
Илица Даскалова от Пловдив: Много е тънка разликата между "Осанна...
21:35 / 29.03.2026
В Пловдив обявиха стотици свободни работни места
20:02 / 29.03.2026
Шофьор: Загубиха ми 15 минути, абсолютно отбиване на номера!
19:49 / 29.03.2026
Кражба от двор на детска ясла в Пловдив
19:17 / 29.03.2026
