Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:16 / 29.03.2026

От 20 май 2026 г. много ваканционни имоти в България, включително в Пловдив, могат автоматично да отпаднат от платформите за краткосрочни наеми като Airbnb и Booking. Това се случва заради нов европейски регламент, който изисква всички имоти да имат валиден регистрационен номер от общината и да бъдат вписани в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).



"Имотите, които не се регистрират в общините и в ЕСТИ, ще отпаднат от платформите. Те ще бъдат свалени автоматично, защото ще трябва да предоставят регистрационен номер от общините“, каза пред Travelnews Борис Павлов, председател на Българската асоциация за туристически имоти и иновации (АТИИ).



В Пловдив в момента има над 650 ваканционни имота, регистрирани в Airbnb и Booking, но значителна част от тях са в сивия сектор и не плащат данъци. След въвеждането на новите правила тези имоти няма да могат да се предлагат легално онлайн.



След 20 май платформите ще изпращат месечни отчети до ЕСТИ за броя на нощувките и гостите за всеки обект, а софтуер ще проверява валидността на регистрационния номер в реално време. Мирослав Господинов от АТИИ пояснява:



"Софтуерен филтър ще прави автоматична проверка. Ако номерът на имота не е валиден, обявата ще се деактивира автоматично. Това ще изчисти пазара от сивия сектор.“



Собствениците на имоти в Пловдив, които са физически лица, ще трябва да се регистрират по закона за ДДС и да плащат 20% данък върху комисионите на платформите, както и патентен и туристически данък, 10% данък върху доходите и осигуровки - близо 42% от приходите.



Юридическите лица имат по-леки задължения, като преференциален ДДС за туризма от 9% и освобождаване от патентен данък и осигуровки върху конкретния приход.



По данни на Българската асоциация за туристически имоти и иновации (АТИИ) в момента в Airbnb са листнати над 10 200 имота от цялата страна, а в Booking – над 15 100. Най-много има в София – 2200 в Airbnb, а в Booking – 2100. Следва Варна с 1300 обекта, Банско с 769 в Airbnb и 1100 Booking, а Пловдив е с над 650 имота.