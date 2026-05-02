Второто издание на международния театрален фестивал EX MACHINA стартира днес на сцената на Античния театър в Пловдив, събирайки десетки млади артисти от Италия, Гърция, Испания, Кипър и България. Форумът цели да представи съвременен прочит на античното наследство и старогръцкия театър чрез творчеството на младото поколение творци, информираха от община Пловдив за читателите на Plovdiv24.bg.

Организатор на проявата е Античен театър "Огнян Радев“, а фестивалът се провежда под патронажа на Регионалния център за нематериално културно наследство под егидата на ЮНЕСКО в партньорство с международната мрежа AMENANOS NOSTOS.

Тази година фокусът на събитието е темата ACADEMIA, която включва нови споразумения за сътрудничество с НАТФИЗ и АМТИИ – Пловдив. Веднага след приключването на фестивала през май ще бъде организиран първият специализиран семинар за античен театър за студенти от Театралната академия.

Фестивалът беше официално открит от Салво Полиезе, представител на Римския сенат. Приветствия към гостите отправиха заместник-кметът по култура на Пловдив Пламен Панов и директорът на Регионалния център на ЮНЕСКО Ирена Тодорова. Почетни гости на събитието са посланиците на Гърция и Кипър, както и директорите на Италианския културен институт и културна организация "Аристотел“.

Програмата на 2 май включва поредица от спектакли:

"Федон по Платон“ под режисурата на Крис Шарков (Античен театър "Огнян Радев“, София);

"Възхвала на глупостта“ по Еврипид и Еразъм Ротердамски (Остуни, Италия);

"Елена“ от Еврипид (Лариса, Гърция);

"Прометей“ (Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, Пловдив);

"Хадес и Персефона“ (театър "Забавна наука“, София).

Днешната вечер ще завърши с церемония по награждаване и дегустация на вина от Балканския международен винен конкурс. Утре, 3 май, фестивалът продължава с интерактивната игра "Градски лабиринт“, която ще преведе участниците през архитектурните символи на Стария Пловдив.