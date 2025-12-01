Почина пловдивчанинът Вартан Инджиян

© С тъга се съобщава за кончината на известния пловдивчанин от арменски произход Вартан Инджиян. Новината беше обявена в социалните мрежи от негови близки и приятели, които го описват като душата и сърцето на всяка компания.



Вартан Инджиян ще остане в паметта на пловдивчани като колоритен и истински човек, отдаден на спорта и общността.



Той бе известен спортен деятел, активно работил в областта на шаха и бокса.



"Загубихме един истински приятел. Скърбим искрено. Да е светъл пътят ти, Вари!“, споделят негови близки.



Погребението ще се състои на 2 декември от 11:00 часа на Централните гробища в Пловдив.