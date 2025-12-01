ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Почина пловдивчанинът Вартан Инджиян
Вартан Инджиян ще остане в паметта на пловдивчани като колоритен и истински човек, отдаден на спорта и общността.
Той бе известен спортен деятел, активно работил в областта на шаха и бокса.
"Загубихме един истински приятел. Скърбим искрено. Да е светъл пътят ти, Вари!“, споделят негови близки.
Погребението ще се състои на 2 декември от 11:00 часа на Централните гробища в Пловдив.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Здравко Василев: Никога не е имало такова "нямане" на риба в Черн...
21:28 / 01.12.2025
Главната се оказа тясна за хилядите протестиращи
20:53 / 01.12.2025
Хиляди преминаха на протестно шествие по бул. "Цар Борис III Обед...
20:03 / 01.12.2025
Затвориха част от най-централния булевард в Пловдив
19:29 / 01.12.2025
Хиляди излязоха на протест в Пловдив
19:09 / 01.12.2025
Стартира "Коледа в Пловдив"! Кметът: Толкова много хора отдавна н...
19:01 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Симеон II се сдоби с чисто нова кола
17:36 / 30.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS