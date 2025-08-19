ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина Радослав Кюлхански
Той ще остане в паметта на своите приятели и съмишленици като добър и всеотдаен човек, активист и верен приятел.
Поклонението ще се състои на 19 август 2025 г. в с. Градът, Смолянско, от 14:00 часа. Погребението ще бъде в тесен семеен кръг от 15:00 часа.
Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките му.
