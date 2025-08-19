Почина Радослав Кюлхански

© Районната организация на глухите – Пловдив съобщи тъжната вест, че след дълго и тежко боледуване е починал Радослав Кюлхански.



Той ще остане в паметта на своите приятели и съмишленици като добър и всеотдаен човек, активист и верен приятел.



Поклонението ще се състои на 19 август 2025 г. в с. Градът, Смолянско, от 14:00 часа. Погребението ще бъде в тесен семеен кръг от 15:00 часа.



Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките му.