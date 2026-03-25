Първият "Ден на отворени врати“ на новостроящия се жилищен комплекс Iconica ще се състои на 28 март в търговския офис на Galaxy Investment Group на бул. "Свобода“ 65А. По време на събитието посетителите ще могат да се запознаят в детайл с концепцията на проекта, с актуалния етап на строителство и с наличните жилища, а специално за представянето е подготвена виртуална разходка с VR очила, която позволява бъдещият комплекс да бъде разгледан в реален мащаб още преди завършването му.



Подобен тип представяне все по-често се използва при по-мащабни жилищни проекти, тъй като купувачите искат да придобият ясна представа за средата и организацията на комплекса още на етап строителство. Интересът към новото строителство в Пловдив остава висок и в началото на 2026 г., като според брокери се забелязва и промяна в поведението на купувачите. Все по-често изборът на жилище се прави след подробно проучване на конкретен проект, а не само по обяви и оферти. Освен цената и квадратурата, все по-голямо значение имат качеството на строителството, организацията на пространството и нивото на средата, в която ще се живее.



Участници в сектора отчитат, че купувачите все по-често търсят модерни жилищни концепции с по-висок стандарт на изпълнение, повече зелени площи и по-добре организирани общи части. Предпочитани са комплекси в уредени градски райони с добра инфраструктура и близост до паркове, които предлагат спокойствие без компромис с удобствата на града. Тази тенденция насочва интереса към по-големи и по-сложно планирани проекти, при които средата е равностойна част от самото жилище.



Именно в този сегмент се развива и новостроящият се жилищен комплекс Iconica, който се изгражда в квартал "Отдих и култура“, една от зоните в Пловдив, позволяващи реализирането на по-мащабни проекти с повече свободно пространство и близост до паркови и спортни територии. Проектът е разработен като цялостна жилищна система, при която свободните площи са заложени още в устройственото решение.



В центъра на комплекса е разположен вътрешен парк с площ 5 845 кв.м, около който са организирани двете високи тела и свързващото по-ниско застрояване. Зелената зона е проектирана като реално използваемо пространство с алеи, места за отдих, детски площадки и зони за спорт, а не като остатък между сградите. Подобен подход изисква по-голям терен и по-дълго планиране, но позволява създаването на по-спокойна и добре организирана среда за живеене.



Архитектурната концепция е разработена с акцент върху простор и естествена светлина. Фоайетата са с височина 6.50 м и имат елегантен дизайн, а жилищата са проектирани със светла височина до 2.95 м и функционални разпределения, които позволяват по-големи дневни пространства и панорамни гледки към града и тепетата.



В проекта са заложени решения, характерни за по-високия клас ново строителство, като вентилируема фасада, подово отопление към ТЕЦ, висок клас дограма, подготовка за система "умен дом“, подземно паркиране, контрол на достъпа, видеонаблюдение и още. Подобни характеристики все по-често се оказват решаващи при избор на жилище, особено когато става дума за покупка с дългосрочен хоризонт.



Според наблюдения на инвеститори през последните години клиентите обръщат все по-голямо внимание на детайлите – от използваните материали и сградните системи до организацията на общите части и средата около сградата. Все по-често се търсят комплекси, които предлагат сигурност, функционалност и устойчивост във времето, а не само добра локация.



Именно затова представянето на Iconica чрез "Ден на отворени врати“ и виртуална разходка е част от новия подход в сектора, при който купувачите искат да се запознаят подробно с проекта, преди да вземат решение. Според участници на пазара това е естествен резултат от развитието на жилищния сегмент в Пловдив, където интересът към добре планирани комплекси с по-висок стандарт остава стабилно висок.