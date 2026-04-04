С голям концерт средно училище "Братя Миладинови“ отпразнува своя 90-годишен юбилей. Тържеството се превърна в истински празник за целия район "Южен“, съобщиха за Plovdiv24.bg от районното кметство.

Залата на Народно читалище "Христо Ботев 1905“ се оказа тясна, за да побере всички бивши и настоящи ученици, учители и приятели на учебното заведение, дошли да уважат празника на СУ "Братя Миладинови“. Талантливите възпитаници зарадваха присъстващите с уникалните си изпълнения на песни и танци в най-различен стил. Сред гостите бе и заместник-кметът на район "Южен“ Даниела Митева, която връчи на директора на училището Гълъбина Матерова поздравителни адреси от кмета на Пловдив Костадин Димитров и от кмета на "Южен“ Атанас Кунчев.

"Това е една завидна възраст и през тези години СУ "Братя Миладинови" се утвърди като училище, отговорило на предизвикателствата на времето, благодарение на всеотдайния труд на поколения учители. Вие доказахте, че няма препятствие, което да ви попречи, с увереност, добрина и мъдрост да водите по пътя на знанието своите ученици! Гордейте се с училището, в което учите и работите“, се казва в поздравителния адрес на кмета на район "Южен“ Атанас Кунчев.

Историята на СУ "Братя Миладинови“ започва през далечната 1936 година. Тогава, на 20 януари, 10 паралелки се отделят от Основно училище "Иван Вазов“ и се прехвърлят в новопостроена училищна сграда. Територията на училището обхваща кварталите: "Ухото“ и "Тухларниците“ в І -ви градски район /Кючюк-Париж/. Подготвят се ученици от начален курс, които след завършване на ІV клас /отделение/ постъпват в V клас / І прогимназиален клас/ на Основно училище "Иван Вазов“.

Със статут на самостоятелни училища НУ "Братя Миладинови“ и ОУ "Иван Вазов“ съществуват до 2000 година. Тогава със заповед на Министъра на образованието Прогимназия “Иван Вазов" – Пловдив и Начално училище "Братя Миладинови“ се обединяват в Основно училище "Братя Миладинови“. От 15.09.2001 година основното училище се преобразува в Средно общообразователно училище “Братя Миладинови" Пловдив. В момента училището се развива успешно, разкрити са профилирани паралелки, с прием след VІІІ клас.