Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:29
©
"Не може да се каже, че им липсва изобретателност, но защо точно до кофите за смет. Там нещо храсти, дървета - няма ли, та до кофите опряха. Фина техника е това, може да се повреди от уханието.

Това на майтап, разбира се. Но тези дни един колега най-сериозно ми обясняваше, че за такава служба си мечтае.

"Това е работа, брат. Монтираш една камерка някъде и дремеш наблизо в колата, докато си я прибереш. И след повишението, вече три бона дават за тази тежка служба."

Прекъснах го с досада, като го обвиних, че им завижда. Обаче като се замислих, не е зле това да е трудовата ти заетост. Възвишено е някак и зарежда с оптимизъм и вяра в бъдещето.

Ама защо до кофите, бе, джанъм. Поезия има в това, а такава проза", написа пловдивският адвокат Тодор Кръстев.







Такава жалка и смешна полиция корумпирани и долни изнудвачи.Такова лайно изсраха онзи ден с Роби Уйлямс че нямам думи.Поне 80% от наличния състав са такива и за такива като тях 2 500 000 нормални българи си биха камшика
-1
 
 
Според разбирачите къде трябва да е камерата? Вдигната на стълб поне на два метра, с предупредителни знаци от километър преди нея повтарящи се през двадесетина метра. Какъв е този контрол? Като на магистралата, наближат ТОЛ камерите или предупредени от приложения, че има камера на КАТ и след това кой с колкото може, до слеващата. Карайте по правилата и ако ще сто камери да има поставени на всякакви места.
+1
 
 
Не мога да разбера, защо всички защитават престъпниците. Какво ви пречи камерата ако карате по правилата. Утре този който се движи с превишена скорост може да сгази детето ви!
-2
 
 
Защото черната камера на фона на черната кофа за боклук се забелязва значително по-трудно, особено по тъмно! Щом е сложена трябва да изкарва пари на собствениците си, иначе само са спали, буквално!!!
0
 
 
абре тошко,к,во ще кажеш за голямото л**** изръсено от твоя колежка,женицата на майстор рашкоф кенефа?Кара си колата без задължителна застраховка и не и пука!Да ва е** адвокатите,и чудото!
Още новини от Новини от Пловдив:
Само на 29 години е бил загиналият до Пловдив моторист
13:23 / 01.10.2025
В Пловдив правят най-модерния велопарк у нас
13:05 / 01.10.2025
Тестваха сирените, чухте ли ги добре?
11:10 / 01.10.2025
Двама са в болница след автобусната катастрофа в Пловдив
10:36 / 01.10.2025
Стана ясна причината за автобусната катастрофа в Пловдив
10:18 / 01.10.2025
Катастрофа между два автобуса в Пловдив, обслужващи една и съща л...
09:29 / 01.10.2025

