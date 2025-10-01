Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук

© "Не може да се каже, че им липсва изобретателност, но защо точно до кофите за смет. Там нещо храсти, дървета - няма ли, та до кофите опряха. Фина техника е това, може да се повреди от уханието.



Това на майтап, разбира се. Но тези дни един колега най-сериозно ми обясняваше, че за такава служба си мечтае.



"Това е работа, брат. Монтираш една камерка някъде и дремеш наблизо в колата, докато си я прибереш. И след повишението, вече три бона дават за тази тежка служба."



Прекъснах го с досада, като го обвиних, че им завижда. Обаче като се замислих, не е зле това да е трудовата ти заетост. Възвишено е някак и зарежда с оптимизъм и вяра в бъдещето.



Ама защо до кофите, бе, джанъм. Поезия има в това, а такава проза", написа пловдивският адвокат Тодор Кръстев.