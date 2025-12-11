© виж галерията Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева се срещна с новоназначения посланик на Конфедерация Швейцария в Република България Н. Пр. Пиер Хагман. В хода на разговора бяха обсъдени възможностите за засилване на сътрудничеството между Пловдивска област и Швейцария в сферата на бизнеса и икономиката, науката и иновациите, образованието и културния обмен.



Областният управител направи кратко представяне на Пловдивска област като един от водещите региони на България със стратегическо разположение в Централна Южна Европа. "Със своето население над 660 хиляди души и разнообразен икономически профил, областта е притегателен център за инвестиции, културен обмен и научно сътрудничество. Икономиката на региона се опира на силно развита индустрия, която е концентрирана в Тракия икономическа зона – една от най-големите и бързо развиващи се в Югоизточна Европа. В нея успешно оперират международни компании, включително швейцарски инвеститори като ABB и Liebherr. Това е доказателство за стабилната бизнес среда и възможностите за разширяване на двустранното партньорство“, коментира проф. Янчева.



Като част от силните страни на областта проф. Янчева посочи развитото земеделие и хранително-вкусовата промишленост, които имат успешна пазарна реализация в Европа. "Пловдивският регион е и сериозен научен център, с университети и институти, които развиват биотехнологии, медицина, аграрни науки и информационни технологии“, допълни още проф. Янчева. В хода на разговора стана ясно, че самата тя като учен работи по Швейцарско-български програми още от първата фаза, която стартира преди 30 години и подпомага развитието на българската наука.



Н. Пр. Пиер Хагман заяви, че България и Швейцария поддържат активен диалог и имат традиционно добри и ползотворни двустранни отношения. Той посочи като пример Швейцарско-български програми за сътрудничество, които от тази година влязоха в нова фаза (2024–2029). Те обхващат финансиране на проекти, свързани с гражданска ангажираност, прозрачността, околна среда и борба с корупцията. Успешно се прилага у нас Швейцарско-българската програма за сътрудничество, част от което са и достиженията на Института по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии – INSAIT, който е значим пример за ползотворното сътрудничество между България и Швейцария в областта на технологиите.



Посланикът на Швейцария отправи специални поздравления към проф. Янчева като участник в създаването на Центъра за чисти технологии и ресурсна ефективност на биомаса към Аграрния университет – Пловдив и привличането на швейцарския професор Петър Мандалиев като негов ръководител. Вчера той е посетил центъра и се е запознал с неговата работа. Факт е, че само месеци след своето създаване центърът има свои практически разработки, които вече се прилагат и подобряват екологичната среда. Проф. Янчева



В срещата взе участие и главният секретар на Областна администрация Николай Чунчуков, който представи своя опит от реализирането на проекти по тези програми като кмет на пловдивския район "Източен“. През 2018 година в кв. "Столипиново“ бяха изградени здравен и образователен център по проект "Всички заедно: за по-добро образование и здраве“.



На финала на срещата проф. Янчева и Н. Пр. Пиер Хагман размениха протоколни подаръци и изразиха готовност за нова среща, свързана с професионалното и дуалното образование.