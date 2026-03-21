Пловдив е домакин на първото издание на Панаира на науките и технологиите, който събира учени, иноватори и компании от страната и чужбина.
Събитието представя интерактивни изложби, демонстрации и най-новите постижения в областта на науката и технологиите.
В програмата са включени лекции, работилници и срещи с водещи специалисти, насочени както към професионалисти, така и към ученици и студенти.
Форумът се провежда във филиала на Техническия университет, на ул. "Цанко Дюстабанов" 25 и има за цел да популяризира науката и иновациите сред широката публика. Очаква се събитието да предизвика сериозен интерес и да се превърне в ежегодна инициатива.
© ТУ-София, филиал Пловдив
Още от Други
/
20.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.