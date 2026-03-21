Пловдив е домакин на първото издание на Панаира на науките и технологиите, който събира учени, иноватори и компании от страната и чужбина.



Събитието представя интерактивни изложби, демонстрации и най-новите постижения в областта на науката и технологиите.



В програмата са включени лекции, работилници и срещи с водещи специалисти, насочени както към професионалисти, така и към ученици и студенти.



Форумът се провежда във филиала на Техническия университет, на ул. "Цанко Дюстабанов" 25 и има за цел да популяризира науката и иновациите сред широката публика. Очаква се събитието да предизвика сериозен интерес и да се превърне в ежегодна инициатива.