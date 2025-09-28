ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанка се подразни на камионите за почистване
Напоследък все повече хора се опаклават, че кошовете за боклук преливат, не достигат или не се обслужват толкова редовно, колкото е необходимо. Освен това зоните около самите контейнери са мини сметища, тъй като разпиленият боклук е навсякъде, дори и по тротоарите.
Често из града могат да се видят гледки на цели камари боклук, които превръщат зоните между кварталите в грозни гледки. Често стоят и с дни, докато общинската фирма “Чистота" или частната, която обслужва пет от шестте района на града, съумеят да се организират за извозване.
преди 54 мин.
0
преди 59 мин.
0
