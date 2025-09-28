Пловдивчанка се подразни на камионите за почистване

© Plovdiv24.bg Чистят или още повече цапат? Този въпрос ни зададе читателка на Plovdiv24.bg, която е успяла да заснеме какво остава след сметопочистващия камион на улица в Пловдив. След изпразването на контейнерите за боклук по пътното платно се вижда цяла купчина отпадъци, които пречат и най-малкото създават опасни предпоставки на пътя, тъй като шофьорите се опитват да ги заобикалят.



Напоследък все повече хора се опаклават, че кошовете за боклук преливат, не достигат или не се обслужват толкова редовно, колкото е необходимо. Освен това зоните около самите контейнери са мини сметища, тъй като разпиленият боклук е навсякъде, дори и по тротоарите.



Често из града могат да се видят гледки на цели камари боклук, които превръщат зоните между кварталите в грозни гледки. Често стоят и с дни, докато общинската фирма “Чистота" или частната, която обслужва пет от шестте района на града, съумеят да се организират за извозване.