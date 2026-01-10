Пловдивчанин скочи на НИМХ заради сгрешена прогноза

© Читател на Plovdiv24.bg изрази големи съмнения относно метеорологичните прогнози, които ни заляха през последните дни, отнасящи се за предстоящи интензивни валежи от дъжд и сняг в цялата страна. Даваме думата на пловдивчанина сега:



Здравейте!



"До края на деня валежите от дъжд ще обхванат цялата страна и значителни по количество ще са в крайните южни райони". Това бе прогнозата на НИМХ за днес. Цялата страна? Еми явно не, днес в Пловдив почти не валя дъжд, нито сняг. Така че явно прогнозата не се отнася за цялата страна.



Не знам дали за утре и близките дни "ще познаят" - за утре прогнозират сняг навсякъде, а в понеделник, вторник и сряда - ледени дни с повсеместни отрицателни температури. На места даже до минус 12 градуса. Може и да е вярно, но явно Пловдив е или изключение, или не го прогнозират правилно, ни написа пловдивчанинът.