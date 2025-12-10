ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин даде 17,40 лева (8.90 евро) за пица 30 см
"Здравейте! Такова е положението - 17.40 лева за пица от 30 см. Искам да уточня, че не е твърде голяма или фамилна, а една нормална пица, която е достатъчна за един човек. Леко съм учуден обаче, че същата допреди два месеца струваше 14 лева.
И сега хоп - увеличение. Но както се казва - на когото не му харесва, да не купува! Свиквайте с новите цени!", обясни читателят ни.
преди 49 мин.
