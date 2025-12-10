© Plovdiv24.bg виж галерията Пловдивчанин даде 17,40 лева (8.90 евро) за 30-сантиметрова пица в центъра на града под тепетата. Човекът не укорява пицарията, нито твърди дали е скъпо, или не чак толкова. Просто съобщи любопитната информация за Plovdiv24.bg.



"Здравейте! Такова е положението - 17.40 лева за пица от 30 см. Искам да уточня, че не е твърде голяма или фамилна, а една нормална пица, която е достатъчна за един човек. Леко съм учуден обаче, че същата допреди два месеца струваше 14 лева.



И сега хоп - увеличение. Но както се казва - на когото не му харесва, да не купува! Свиквайте с новите цени!", обясни читателят ни.