Както по-раноВи информира Гората.бг днес раздава 30 хиляди плодни, медоносни и паркови дръвчета в Пловдив. В "Забелязано в Пловдив" бе публикувана снимка на огромната опашка, която се изви до "Братската могила" (бул. "Свобода" 69) днес преди обед.Дръвчетата са от вида: ароматни дюли, облачински вишни, кайсии - зарзали, ябълки (подложка), сливи жълта афъзка, череши (махалебки, диви), черници, бадеми, орехи и паркови и медоносни дръвчета - върби, бели акации, лилави люляци, величествени чинари, дъб - вековен цер, бели брези, бряст от онази легенда и др.