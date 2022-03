© виж галерията За втора година Община Пловдив ще бъде домакин на форума "Живот и кариера -защо в България?“. Събитието ще се състои на 27 март в Конгресния център на Международен панаир Пловдив с нови гост-лектори и щандове на 31 от най-отговорните компании в страната. В рамките на 5 часа, освен вдъхновяващи истории на успеха, посетителите ще могат и лично да се запознаят с потенциални бъдещи работодатели. Събитието е напълно безплатно, но се изисква предварителна регистрация на www.bulgariawantsyou.com.



Тъй като форумът бе отложен през месец януари заради пика на Ковид вълната, организаторите напомнят, че всички направени регистрации ще важат за 27 март без нужда от нова заверка.



По традиция събитието "Живот и кариера - защо в България“ ще бъде открито от основателите на платформата Bulgaria Wants You – Иван Христов и Андрей Арнаудов.



"Целта е да се мотивират присъстващите да се развиват у нас и да ги запознаем с възможностите за работа, които компаниите в България предоставят. Посетителите ще получат безценни съвети от професионалния и житейски опит на реализирани предприемачи и бизнес лидери. Посланието към всички в залата ще бъде едно – "Намери причина да останеш“ – разказа Андрей Арнаудов.



Икономистът Николай Василев, Дарин Маджаров, IT предприемачите Димитър Караиванов и Стефан Григоров, както и Иван Георгиев и Евгени Борисов от Pontica Solutions, ще бъдат част от лекторите на форума.



Събитията са подкрепени от Асоциацията на индустриалния капитал в България, а bTV Media Group е ексклузивен медиен партньор.