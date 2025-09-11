ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив посреща най-добрите български комици
Шестдневният фестивал се организира от Комеди Клуб с подкрепата на община Пловдив и носи разнообразна програма от стендъп шоута, уъркшопи, срещи с комедиантите отблизо и безплатни вечери за млади ентусиасти.
В различните дни от програмата на Фестивала ще вземат участие някои от най-известните български стендъп комедианти, сред които: Иван Кирков, Петя Кюпова, Ники Банков, Емо Йоцов, Васил Ножаров, Александър Деянски, Христо Радоев и други млади таланти.
Шоутата ще се проведат в Комеди Клуб Пловдив и в Дом на културата "Борис Христов".
Фестивалът на комедията е ежегодно организирано събитие от Comedy Club Bulgaria и се провежда всяка година от 2014 насам. Той се утвърди във времето като традиция, която събира на една сцена както популярни стендъп артисти, така и любители на хумора, и е считан за най-големия организиран комедиен фестивал на Балканите.
Фестивалът на комедията се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.
