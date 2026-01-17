ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдив пее с Графа в сърцето на града
Въпреки зимния студ, центърът на града е изпълнен хора, дошли да послушат любимия си изпълнител. Площадът се превърна в море от хора, които пееха заедно с Владимир Ампов неговите най-големи хитове. Концертът е част от голямата програма на фестивала "Пловдив си ти“, който днес вдъхна нов живот на града с поредица от културни събития.
Светлинно шоу, качествен звук и невероятната енергия на Графа превърнаха днешния ден в истинско събитие, което пловдивчани ще помнят дълго.
