© виж галерията Както вече стана известно, Пловдив зае четвърто място в класацията за "Най-добра европейска дестинация“ за 2022 г. Градът под тепетата премери сили с 19 световно известни дестинации в 13-то издание на престижната класация European Best Destinations. Пловдив бе единственият български град, който участва в надпреварата и бе поставен в конкуренция с Лондон, Рим, Виена Истанбул, Атина, Прага и др. Първото място бе спечелено от Любляна в Словения. С второ място е отличена Марбея в Испания, следвана от Амиен във Франция.



От тези 20 дестинации само 5-те, получили най-много гласове могат да използват титлата "Най-добра европейска дестинация 2022“ във всички свои комуникации, медийни изяви, уебсайт, реклама. Те също така могат да споделят тази титла и официално лого със своите партньори, местни хотели, ресторанти и магазини. Пловдив е и най-избираната българска дестинация от старта на този конкурс през 2009 г.



Пловдив е избран на 4 място с 51 024 гласа. Общо кампанията е събрала 528 069 гласувания от 182 страни и повече от 100 000 споделяния. 56 % от всички гласове са дошли от Европа, а останалите 44% - от държави извън Европа.



Тази неделя, списанието Forbes USA ще обяви пред повече от 90 милиона пътешественици с висока покупателна способност новината, че Пловдив е класиран на Първо място като най-добра културни дестинация в Европа. Заедно с това ще бъде разпространена и новината, че градът попада сред 5-те най-гласувани европейски дестинации, поради което му се дава право да носи и титлата "European Best Destinations 2022“.



" Знаете ли, че Пловдив, освен че е една от най-добрите европейски дестинации за 2022 г., e най-старият жив град в Европа и един от най-древните в света? Като основен културен център на България, Пловдив заслужено спечели титлата Европейска столица на културата 2019. Градът е дом на впечатляващи паметници на античността – театър от 1-ви век, Римският стадион от 2-ри век, Античния форум, прекрасни образци на римското мозаечно наследство, експонирани в Епископската базилика на Филипопол (4-6 век) и в Малката раннохристиянска базилика (4-6 век).



Старият град на Пловдив, най-красивото бижу на града, е културен феномен, който очарова с впечатляващите и богато украсени възрожденски къщи. Благодарение на икономическия и културен импулс, подкрепен от кмета на Пловдив г-н Здравко Димитров, но също и от заместник-кмета по култура и туризъм г-н Пламен Панов и дирекция "Туризъм“ на Община Пловдив, този град също е на първо място и измежду най-добрите културни дестинации в Европа за 2022. Пловдив е и най-гласуваната българска дестинация от началото на това съревнование през 2009 г. Това е градът, в който хилядолетната история, култура и наследство са в хармония. Древен и вечен, артистичен и модерен, космополитен и романтичен, този град е толкова завладяващ и пълен с живот.", пише в сайта на конкурса.



На същия сайт EuropeanBestDestinations.com, който е водещ уебсайт за туризъм в Европа, в отделните подкатегории Пловдив е удостоен и с титлата за "Най-добра културна дестинация в Европа 2022“ (1-во място). Пловдив е № 1 и в категорията "Най-романтични дестинации в Европа“, както и в категорията "Най-добри винени дестинации в Европа“



Официално информацията за престижното четвърто място бе получена тази сутрин с писмо от Максимилиен Лежен, Главен изпълнителен директор на European Best Destinations, изпратено до Кмета на Пловдив Здравко Димитров и заместник-кмета Пламен Панов.



Ето пълния текст на писмото:



УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,



УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМЕСТНИК-КМЕТ



В продължение на 21 дни повече от половин милион пътешественици гласуваха за любимите си дестинации в Европа.



Сред всички 400 дестинации в Европейския съюз, 20 бяха посочени като най-добрите в Европа през 2022 г.



По пътя към 10-те топ дестинации, конкуренцията никога не е била толкова ожесточена. Истанбул се събуди с държавна подкрепа от страна на Турския национален борд по туризъм, но дори и при такава огромна поддръжка, през тази година Пловдив е по-добре класиран от Истанбул и може да носи титлата "European Best Destinations 2022“ благодарение на класирането си сред ТОП 5 най-желани за туризъм дестинации!



Също така, Пловдив е удостоен и с титлата за Най-добра културна дестинация в Европа 2022 (1-во място), благодарение на огромната свършена работа на Община Пловдив за популяризиране и подкрепа на културата.



За нас е чест, че в световен мащаб Пловдив е избран и получава признанието да се нареди сред най-добрите европейски дестинации за 2022.



Уважаеми г-н кмете,



Уважаеми г-н заместник-кмет,



Позволете ми да изразя своето най-високо почитание/уважение!



Искрено Ваш,



Максимилиен Лежен



Главен изпълнителен директор на European Best Destinations



Брюксел