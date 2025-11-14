ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив е една от най-студените точки тази сутрин
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 5.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 1 градус
- Пловдив 1 градус
- Варна 7 градуса
- Бургас 7 градуса
- Русе 6 градуса
- Стара Загора 3 градуса
- Благоевград 1 градус
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Министър идва в Пловдив
06:45 / 14.11.2025
Подреждат "жива пешеходна пътека" в Пловдив
06:30 / 14.11.2025
Пловдив - една от 10-те най-подценявани дестинации в Европа
19:11 / 13.11.2025
Блок в Пловдив повече никога няма да бъде същият
17:10 / 13.11.2025
Пловдивчанин: Носете ролетки и кантари на всяко кръстовище, за да...
16:37 / 13.11.2025
Кмет и министър откриват общежитието на Руската гимназия в Пловди...
17:16 / 13.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS