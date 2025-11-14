Пловдив е една от най-студените точки тази сутрин

© Най-студено тази сутрин е било в Кюстендил, където са отчетени минус 2 градуса по Целзий. В Разград е било нула градуса. В Източна България е малко по-топло, което е напълно закономерно.



Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 5.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София 1 градус



- Пловдив 1 градус



- Варна 7 градуса



- Бургас 7 градуса



- Русе 6 градуса



- Стара Загора 3 градуса



- Благоевград 1 градус