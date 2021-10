ПУ отбелязва 30 години от създаването на специалността "Английска филология"

© 30 години от създаването на специалността "Английска филология“ и 33 години от стартирането на обучението в специалност "Български и английски език“ отбелязва през академичната 2021-2022 г. Пловдивският университет "Паисий Хилендарски“. Това съобщиха юбилярите от едноименната катедзра на висшето училище.



Станали популярни още от самото си разкриване, тези специалности продължават да привличат кандидати и днес. Една от причините за това е потенциалната възможност дипломираните вече специалисти да се занимават с превод, смятат преподавателите от катедрата. Наблюденията им сочат, че преводът създава "магнитно поле“ и около разкритите по-късно бакалавърски програми – "Приложна лингвистика“, "Лингвистика и информационни технологии“, "Лингвистика и маркетинг“, "Лингвистика и бизнес администрация“, изгражда идентичността на магистърските програми "Лингвистика и превод“ и "Превод и бизнес комуникация“. Затова и една от инициативите по повод юбилея е провеждането на серия от лекции, които да разкрият чара и да демонстрират предизвикателствата на превода от различни гледни точки – академично-теоретични, практико-приложни, институционални или потребителски, обясняват организаторите от катедра "Английска филология“.



Със серия от 8 лекции изтъкнати университетски преподаватели и практикуващи преводачи от и на езика на Шекспир ще представят пред аудиторията своята визия за обаянието на превода. Те ще се проведат през академичната 2021-2022 година. Сред гостите на този цикъл отворени лекции ще бъдат проф. д-р Людмила Костова (“Acts of Intercultural and Interlingual Mediation in Lady Mary Wortley Montagu’s Turkish Embassy Letters", 27.10.2021), проф. д.ф.н. Александър Шурбанов ("Проблемът за рода в художествения превод“, 25.11.2021), Иглика Василева (за превода на "Одисей“ по повод стогодишнината на шедьовъра на Джойс, 02.02.2022) и други.



Преводът има много лица: той може да е писмен или устен, художествен или специализиран, за малки и за големи, но винаги включва повече от съответните думи и фрази на другия език. Употребата на езика е неизбежно вписана в някаква култура и предаването на чуждата култура е неотменна част от пренасянето на значения, уточняват експертите от катедра "Английска филология“ на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“.