Отиде си колос в родната медицина
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:01
©
На 18 януари 2026 г. е починал доц. д-р Георги Гозманов, дмн – изтъкнат невролог, учен, преподавател и дългогодишен ръководител, оставил дълбока и трайна следа у нас. Новината бе съобщена от неговите близки. Поклонението ще се състои на 23 януари от 11:00 ч. в църквата "Св. Архангел Михаил" в Пловдив.

Доц. д-р Георги Гозманов е завършил медицина във ВМИ – Пловдив през 1975 г. и посвещава повече от четири десетилетия на клиничната, научната и преподавателската дейност в областта на неврологията. От 1988 г. до март 2015 г. той ръководи Клиниката по нервни болести към ВМА – МБАЛ Пловдив, която под негово управление е многократно акредитирана с отлични оценки.

Той е сред пионерите в прилагането на транскраниалната магнитна стимулация (ТМС и рТМС) в България – метод, който използва както за диагностика, така и за лечение на епилепсия и други неврологични заболявания. През 2010 г. ВАК му присъжда научната степен "Доктор на медицинските науки“ за дисертация, посветена именно на този иновативен подход.

Доц. Гозманов е автор и съавтор на над 120 научни публикации у нас и в чужбина, активен участник в национални и международни конгреси и дългогодишен член на Българското дружество по неврология и БЛС. Преподава във Военна болница – Пловдив, Медицинския колеж към МУ–Пловдив и ПУ "Паисий Хилендарски“, където възпитава поколения лекари и специалисти.

Той е бил началник на ВМА – МБАЛ Пловдив, член на академичния съвет на ВМА – София и е отличен с Почетния знак на град Пловдив за заслуги към военното здравеопазване. До края на професионалния си път продължава активно да консултира пациенти и да подкрепя млади лекари. 

Със смъртта на доц. д-р Георги Гозманов българската медицина губи не просто лекар, а авторитет, визионер и човек с кауза. Паметта му ще живее в спасените животи, в обучените специалисти и в развитието на съвременната неврология у нас.







