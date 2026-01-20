ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отиде си колос в родната медицина
Доц. д-р Георги Гозманов е завършил медицина във ВМИ – Пловдив през 1975 г. и посвещава повече от четири десетилетия на клиничната, научната и преподавателската дейност в областта на неврологията. От 1988 г. до март 2015 г. той ръководи Клиниката по нервни болести към ВМА – МБАЛ Пловдив, която под негово управление е многократно акредитирана с отлични оценки.
Той е сред пионерите в прилагането на транскраниалната магнитна стимулация (ТМС и рТМС) в България – метод, който използва както за диагностика, така и за лечение на епилепсия и други неврологични заболявания. През 2010 г. ВАК му присъжда научната степен "Доктор на медицинските науки“ за дисертация, посветена именно на този иновативен подход.
Доц. Гозманов е автор и съавтор на над 120 научни публикации у нас и в чужбина, активен участник в национални и международни конгреси и дългогодишен член на Българското дружество по неврология и БЛС. Преподава във Военна болница – Пловдив, Медицинския колеж към МУ–Пловдив и ПУ "Паисий Хилендарски“, където възпитава поколения лекари и специалисти.
Той е бил началник на ВМА – МБАЛ Пловдив, член на академичния съвет на ВМА – София и е отличен с Почетния знак на град Пловдив за заслуги към военното здравеопазване. До края на професионалния си път продължава активно да консултира пациенти и да подкрепя млади лекари.
Със смъртта на доц. д-р Георги Гозманов българската медицина губи не просто лекар, а авторитет, визионер и човек с кауза. Паметта му ще живее в спасените животи, в обучените специалисти и в развитието на съвременната неврология у нас.
