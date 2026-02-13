ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отчуждават два имота в "Южен" за развръзките на пробива под гарата
Единият имот е с административен адрес бул. "Македония" № 18. Той е с площ 301 кв. м. и в него има постройки с различна площ. Съгласно ПУП-ПУР на комуникационно-транспортния пробив, свързващ бул. "Васил Априлов" и бул. "Македония", имотът попада в улична регулация. Направени са оценки, които са съответно за земята 33 349,88 € без ДДС или 65 226,70 лв. без
ДДС, сграда-1 - 7 158,09 € / 14 000,00 лв., сграда-2 - 21 108,00 € / 41 283,66 лв., сграда -3 - 2 137,50 € / 4 180,59 лв., сграда-4 - 820,90 € / 1 605,54 лв. Обезщетението ще се разпредели между четиримата съсобственици в съответствие с притежаваната от тях собственост.
Другият имот на ул. "Бяло море" № 1 е с площ от 309 кв. м. и също попада в улична регулация. Определеното парично обезщетение е съответно: за парцела - 34 236,26 € / 66 960,30 лв. без ДДС, сграда-1 - 3 944,31 € / 7 714,41 лв., сграда-2 - 777,30 € / 1 520,27 лв. Обезщетението ще се разпредели между съсобствениците в съответствие с притежаваната от тях собственост.
Заповедите могат да се обжалват пред Административния съд в Пловдив в 14-дневен срок.
Двама непълнолетни не успяха да изгледат дербито на Пловдив на жи...
10:22 / 13.02.2026
Един от най-големите идва на Античния театър в Пловдив
10:12 / 13.02.2026
В Пловдив търсят главен счетоводител за 1078 евро бруто
09:37 / 13.02.2026
Жълт код за Пловдив и още 9 области
08:09 / 13.02.2026
Удар на пловдивската полиция, двама са арестувани до гараж в "Юже...
17:21 / 12.02.2026
След свирепата катастрофа на АМ "Тракия" и погубено семейство съд...
16:55 / 12.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
