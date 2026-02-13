Отчуждават два имота в "Южен" за развръзките на пробива под гарата

© Google Два имота в район "Южен" ще бъдат отчуждени с цел реализиране на развръзките на пробива под централната жп гара на Пловдив. Заповедите за процедурата са издадени и подписани от кмета Костадин Димитров, предава Plovdiv24.bg.



Единият имот е с административен адрес бул. "Македония" № 18. Той е с площ 301 кв. м. и в него има постройки с различна площ. Съгласно ПУП-ПУР на комуникационно-транспортния пробив, свързващ бул. "Васил Априлов" и бул. "Македония", имотът попада в улична регулация. Направени са оценки, които са съответно за земята 33 349,88 € без ДДС или 65 226,70 лв. без



ДДС, сграда-1 - 7 158,09 € / 14 000,00 лв., сграда-2 - 21 108,00 € / 41 283,66 лв., сграда -3 - 2 137,50 € / 4 180,59 лв., сграда-4 - 820,90 € / 1 605,54 лв. Обезщетението ще се разпредели между четиримата съсобственици в съответствие с притежаваната от тях собственост.



Другият имот на ул. "Бяло море" № 1 е с площ от 309 кв. м. и също попада в улична регулация. Определеното парично обезщетение е съответно: за парцела - 34 236,26 € / 66 960,30 лв. без ДДС, сграда-1 - 3 944,31 € / 7 714,41 лв., сграда-2 - 777,30 € / 1 520,27 лв. Обезщетението ще се разпредели между съсобствениците в съответствие с притежаваната от тях собственост.



Заповедите могат да се обжалват пред Административния съд в Пловдив в 14-дневен срок.