Отбелязваме 172 години от рождението на Стефан Стамболов на едноименния площад в Пловдив

© На 30 януари от 11.00 часа в Пловдив с военен ритуал и полагане на венци и цветя ще бъде отбелязана 172-та годишнина от рождението на Стефан Стамболов. В церемонията пред паметника на едноименния площад пред сградата на Община Пловдив ще се включат военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци и членове на комитет "Родолюбие".



Площадът носи името на Стефан Стамболов от 1997г., когато по предложение на кмета на Пловдив Спас Гърневски е взето решение от Общински съвет – Пловдив за преименуване на пространството. Тогава е поставен и паметника на българския държавник, чийто автор е известният скулптор Красимир Русев (1944-2015).



Слово за Стефан Стамболов ще произнесе Александър Секулов. Водещ на церемонията ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив – Стефан Попов.



Александър Секулов е сред най-ярките и многостранни съвременни български автори, чието творчество оставя значима следа в поезията, прозата и драматургията. Стилът му се отличава с изключителна езикова пластичност и философска дълбочина, съчетавайки класическата чувствителност с модерен европейски прочит.



Като дългогодишен драматург на Драматичен театър – Пловдив, Секулов успешно съчетава класическата чувствителност с модерния сценичен прочит. Неговата работа е културна мисия, която успешно свързва пловдивските традиции със съвременния европейски културен хоризонт и космополитния дух на днешното време.



За своите пиеси той е трикратен носител на престижната награда "Аскеер": "Няма ток за електрическия стол" (2016), "Дебелянов и ангелите" (2019) и "Народът на Вазов" (2022).



Творчеството му е преведено на английски, немски, френски, сръбски, македонски и унгарски език. Сред най-известните му творби са романите: "Колекционер на любовни изречения", "Малката светица и портокалите", "Господ слиза в Атина", "Островът", "Скитникът и синовете", "Жена на вятъра" и "Корабът на сирените". Поезия: "Карти и географии", "Възхитително и леко", "Море на живите" и "Хроники и химни".



Александър Секулов е един от най-награждаваните български автори, носител на Национални награди за поезия: "Христо Фотев", "Николай Кънчев", "Перото" и "Иван Николов". Награда "Пловдив" - присъждана му два пъти – за литература (за книгата "Възхитително и леко") и за журналистика (1995). Носител е на Наградите "Академика" и "Цветан Зангов".