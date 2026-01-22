ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Отбелязваме 172 години от рождението на Стефан Стамболов на едноименния площад в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:38Коментари (0)66
©
На 30 януари от 11.00 часа в Пловдив с военен ритуал и полагане на венци и цветя ще бъде отбелязана 172-та годишнина от рождението на Стефан Стамболов. В церемонията пред паметника на едноименния площад пред сградата на Община Пловдив ще се включат военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци и членове на комитет "Родолюбие".

Площадът носи името на Стефан Стамболов от 1997г., когато по предложение на кмета на Пловдив Спас Гърневски е взето решение от Общински съвет – Пловдив за преименуване на пространството. Тогава е поставен и паметника на българския държавник, чийто автор е известният скулптор Красимир Русев  (1944-2015).

Слово за Стефан Стамболов ще произнесе Александър Секулов.  Водещ на церемонията ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив – Стефан Попов. 

Александър Секулов е сред най-ярките и многостранни съвременни български автори, чието творчество оставя значима следа в поезията, прозата и драматургията. Стилът му се отличава с изключителна езикова пластичност и философска дълбочина, съчетавайки класическата чувствителност с модерен европейски прочит.

Като дългогодишен драматург на Драматичен театър – Пловдив, Секулов успешно съчетава класическата чувствителност с модерния сценичен прочит. Неговата работа е културна мисия, която успешно свързва пловдивските традиции със съвременния европейски културен хоризонт и космополитния дух на днешното време.

За своите пиеси той е трикратен носител на престижната награда "Аскеер": "Няма ток за електрическия стол" (2016), "Дебелянов и ангелите" (2019) и "Народът на Вазов" (2022).

Творчеството му е преведено на английски, немски, френски, сръбски, македонски и унгарски език. Сред най-известните му творби са романите: "Колекционер на любовни изречения", "Малката светица и портокалите", "Господ слиза в Атина", "Островът", "Скитникът и синовете", "Жена на вятъра" и "Корабът на сирените". Поезия: "Карти и географии", "Възхитително и леко", "Море на живите" и "Хроники и химни".

Александър Секулов е един от най-награждаваните български автори, носител на Национални награди за поезия: "Христо Фотев", "Николай Кънчев", "Перото" и "Иван Николов". Награда "Пловдив" - присъждана му два пъти – за литература (за книгата "Възхитително и леко") и за журналистика (1995). Носител е на Наградите "Академика" и "Цветан Зангов".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Общината: Пътната мрежа в Пловдив е почистена и обработена след с...
09:31 / 22.01.2026
Лекари от Пловдив отстраниха 12-сантиметров тумор без хирургична ...
08:51 / 22.01.2026
В бяла премяна осъмна Пловдив
08:11 / 22.01.2026
Шофьорка: Господ и висшите сили явно бяха решили, че съм нужна ощ...
08:50 / 22.01.2026
Пловдив на протест: Не сме статисти в прокурорския сериал!
20:12 / 21.01.2026
Близо 200 бебета повече през 2025 г. и 30% ръст на ражданията в н...
17:25 / 21.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
20:35 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: