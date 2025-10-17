ИЗПРАТИ НОВИНА
Осъдиха частен съдебен изпълнител на 9 години затвор!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:07
По обвинителен акт на Районна прокуратура-Пловдив е осъден А.А. за това, че за времето от 11.06.2013 г. до 16.07.2013 г. в Пловдив, в качеството на длъжностно лице – частен съдебен изпълнител, вписан в Камарата на частните съдебни изпълнители, присвоил чужди пари в големи размери - общо 660 705 лева, собственост на различни длъжници по изпълнителни дела – престъпление по чл. 202 ал.2 т.1 вр. чл. 201 ал. 1 от Наказателния кодекс.

Днес, 17 октомври 2025 г., Районен съд-Асеновград осъди А.А. на 9 години лишаване от свобода при първоначален "строг“ режим, както и му отне правото да упражнява професията частен съдебен изпълнител за срок от 10 години.  

По делото е установено, че като частен съдебен изпълнител в Пловдив А.А. е превел от специалната банкова сметка на ЧСИ парични средства в размер на 660 705 лева по негова собствена, с което е ощетил длъжниците по шест изпълнителни дела в горепосочения период. 

Присъдата подлежи на протест и обжалване пред Окръжен съд-Пловдив.







Арно,9 г. а на 10 година гладен ли да стой без работа човека?
Атанас Атанасов винаги е бил пословичен като ЧСИ. Не случайно няколко пъти го пребивааха.
