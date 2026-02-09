ЗАРЕЖДАНЕ...
|Няма кой да надмине Драматичен театър Пловдив
Номинациите за водещи роли отиват при Тодор Дърлянов за ролята на Вернер Хофман, и Радина Думанян за ролята на Ема Келер, и двамата в спектакъла "Берлин, Берлин“.
В категория "Поддържаща мъжка роля“ е отличен Константин Еленков за ролите на Поета и Следовател Неделчев във "Влюбеният дирижабъл“.
Спектакълът "Влюбеният дирижабъл“ получава още номинации за сценография и костюмография – Ванина Цандева (сценография) и Мария Колева (костюми), както и за майсторско техническо осъществяване и авторска музика – Сашко Костов и Явор Карагитлиев.
В категория "Режисура“ е номиниран Стоян Радев за "Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор.
