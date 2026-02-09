Няма кой да надмине Драматичен театър Пловдив

© Facebook Драматичен театър Пловдив получи 8 номинации за "Икар“ 2026. В категория "Дебют“ е номинирана Паола Маравиля за ролята "Влюбеният дирижабъл“ в спектакъла "Лицето на ближния“.



Номинациите за водещи роли отиват при Тодор Дърлянов за ролята на Вернер Хофман, и Радина Думанян за ролята на Ема Келер, и двамата в спектакъла "Берлин, Берлин“.



В категория "Поддържаща мъжка роля“ е отличен Константин Еленков за ролите на Поета и Следовател Неделчев във "Влюбеният дирижабъл“.



Спектакълът "Влюбеният дирижабъл“ получава още номинации за сценография и костюмография – Ванина Цандева (сценография) и Мария Колева (костюми), както и за майсторско техническо осъществяване и авторска музика – Сашко Костов и Явор Карагитлиев.



В категория "Режисура“ е номиниран Стоян Радев за "Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор.