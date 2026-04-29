Парк "Иван Рилски" в район "Северен" посреща жителите с повече зеленина, уют и обновена среда за отдих. Кметът на района Венцислава Любенова, заедно с представители на администрацията и екип на ОП "Градини и паркове" – Пловдив, участваха в залесяване и облагородяване на зелената зона, съобщиха от кметството за Plovdiv24.bg.

В рамките на инициативата бяха засадени 19 нови дръвчета – ела, кедър, рустифина, златен дъжд и магнолии. За удобството на посетителите са монтирани 20 чисто нови пейки и нова беседка. Изградена е и нова поливна система, която предстои да бъде въведена в експлоатация.

Район "Северен" продължава последователната си работа за разширяване, обновяване и поддържане на зелените пространства. Подобни залесителни акции вече бяха проведени до детската площадка на бул. "Цар Борис III Обединител" №10–16, както и в района на бул. "България" №114 и ул. "Тича".

"Зелените площи, красивите и подредени паркове са наш приоритет. Те са глътка свеж въздух в натовареното ежедневие и място за игра, разходки, срещи и отдих. Ще продължим да залесяваме и да работим активно за създаването на повече зелени зони в район "Северен"", подчерта кметът Венцислава Любенова.

От районната администрация призовават гражданите да пазят обновените пространства чисти, приветливи и красиви.