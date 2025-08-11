ИЗПРАТИ НОВИНА
Нова организация на движение по булевард в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 05:45
© Plovdiv24.bg
Нова организация на движение се въвежда на бул. "Кукленско шосе" заради рехабилитацията на пътната артерия, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“.

За времето от днес до 15.09.2025 г. се затваря източното  платно в участъка от кръстовище "Митническо бюро Пловдив“ до землищната граница на Община Пловдив.

Движението ще се осъществява двупосочно в западното платно. От ОП "ОКТ" съветват шофьорите да бъдат внимателни и да спазват временната организация на движение.


