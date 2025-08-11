ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова организация на движение по булевард в Пловдив
За времето от днес до 15.09.2025 г. се затваря източното платно в участъка от кръстовище "Митническо бюро Пловдив“ до землищната граница на Община Пловдив.
Движението ще се осъществява двупосочно в западното платно. От ОП "ОКТ" съветват шофьорите да бъдат внимателни и да спазват временната организация на движение.
