Нова организация на движение по булевард в Пловдив

Нова организация на движение се въвежда на бул. "Кукленско шосе" заради рехабилитацията на пътната артерия, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта".



За времето от днес до 15.09.2025 г. се затваря източното платно в участъка от кръстовище "Митническо бюро Пловдив“ до землищната граница на Община Пловдив.



Движението ще се осъществява двупосочно в западното платно. От ОП "ОКТ" съветват шофьорите да бъдат внимателни и да спазват временната организация на движение.