Нов ритейл парк отваря врати в Пловдив

Най-новото място за пазаруване отваря врати на източното околовръстно на Пловдив. Официалното откриване на Eastroad Retail Park е на 15 февруари, неделя, от 12 часа, става ясно от официалната страница на търговския комплекс във Фейсбук.



“Тук можеш да пазаруваш, да се разходиш с близките си, да хапнеш вкусно и да се насладиш на време за себе си", обещават от новия търговски парк, който се намира на Източното околовръстно шосе на Пловдив.