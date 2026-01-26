ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов ритейл парк отваря врати в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:42
Най-новото място за пазаруване отваря врати на източното околовръстно на Пловдив. Официалното откриване на Eastroad Retail Park е на 15 февруари, неделя, от 12 часа, става ясно от официалната страница на търговския комплекс във Фейсбук.

“Тук можеш да пазаруваш, да се разходиш с близките си, да хапнеш вкусно и да се насладиш на време за себе си", обещават от новия търговски парк, който се намира на Източното околовръстно шосе на Пловдив.







