Нов двудневен фестивал разтърсва Пловдив

© Dance Fair Bulgaria е новият танцов фестивал в града под тепетата, който ще събере под един покрив социалните танцови стилове. Организаторите ще предложат на всички гости и жители на Пловдив партита, уроци за всички нива и най-добрите пърформанси от български и чуждестранни артисти в стилове като: салса, бачата, брейк денс, суинг, хип хоп, латино американски и бални танци.



Тази година във фестивалната програма ще присъстват две от най-интересните танцови събития в страната – Hip Hop International ( Bulgaria HIP HOP dance championship), което се провежда за втори път в България след 9-годишна пауза, както и Dance Star - World Dance Masters (квалификационен кръг за България).



Hip Hop International е формат, доказал се навсякъде по света като най-авторитетното състезание в хип хоп и street dance средите. Основан през 2002-а година и базиран в Los Angeles, HHI е продуцент на стотици състезания излъчвани по телевизията, включително и “America’s Best Dance Crew". Участниците както в батълите, така и във всяка една от 4-те категории (Megacrew, Adults, Varsity и Junior) се състезават за квоти за световните финали, провеждани ежегодно в САЩ. Тази година световния финал ще се проведе през месец Август в Las Vegas.



HHI България ще се проведе на 27.06 в Дома на културата “Борис Христов" от 15.00 до 21.00 часа вечерта, вход за публика ще е 11 лв.



Dance Star– World Dance Master е едно от най-големите танцови състезания в света. Провеждат се квалификационни състезателни кръгове в над 15 страни, в които състезателите имат възможност да получат квота за участие в големите финали в Хърватска, където събитието е наистина внушително - в продължение на 4 дни 7000 финалиста мерят сили в различни направления и възрастови групи.



Dance Star Bulgaria ще се проведе на 26.06 в Дома на Културата “Борис Христов" между 8.00 и 21.00 часа, вход за публика ще е 6лв.



На 26.06 от 20.15 часа ще се състои шоу програма на открита сцена на площад “Стефан Стамболов" пред община Пловдив. Жителите и гостите на града ще имат възможност напълно безплатно да се насладят на специални шоу програми подготвени от едни от най-добрите танцьори в България познати от риалти формати като “Dancing Stars", “Vip Dance", хореографи на “Годишни награди на БГ радио", финалисти от миналогодишния и тазгодишния формат “България търси талант". - Remi Toin, Rio Crew, The Center, Dance Station Bulgaria, Skywalkers, Vs Dance, Umove, Las Generalisimas и други.



Водещ на събитието ще е Калоян Димитров - BallaN - певец, танцьор, влогър, риалити звезда, познаваме го от сцената на "България търси талант“, "Фермата“ и като водещ на музикално предаване в телевизия “The Voice" .



Преди шоу програмата ще има два безплатни кратки урока по салса и хип хоп за всички желаещи да се докоснат до танцовото изкуство. Най-ентусиазираните участници в уроците ще получат карти за безплатно едномесечно посещение на танцови класове по избор в Dance Station Plovdiv - един от големите танцови центрове в града.



Специален гост на откритата танцова сцена ще бъде международната хип хоп звезда Duc Ahn Tran, един от съдиите европейското издание на хитовото шоу “World Of Dance" .



Проектът е част от Културния календар на града за 2021 година и се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив.