|Невена Цонева и "Баш Бенд" пристигат в Пловдив
Турнето "ЗАЕДНО" не е просто поредица от концерти, а емоционално пътуване. Невена, чийто глас не познава граници, ще ни преведе през историите от новия албум "Тук сме", подкрепена от виртуозните музиканти на бенда. Вечерта ще бъде още по-специална с участието на Нели Андреева и квартет от хор "Нуша", които ще вплетат магически вокални хармонии в аранжиментите.
Освен приятното изживяване, вашият билет може да ви донесе нов 55'' телевизор LG с изкуствен интелект! Победителят ще бъде изтеглен чрез томбола сред присъстващите.
Последна възможност за билети: в мрежата на Grabo, каса "МаскАрт" (ДК "Борис Христов") и на място преди началото.
