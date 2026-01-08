Невена Цонева и "Баш Бенд" пристигат в Пловдив

© Домът на културата "Борис Христов" ще се превърне в пристан за българската песен. Днес от 19:30 ч. Невена Цонева и "Баш Бенд" ще разгърнат пред пловдивската публика музикален свят, в който съвременният звук и фолклорният корен се сливат в брилянтна комбинация от поп, рок и автентичен фолклор, поднесена с безкомпромисно качество и много обич.



Турнето "ЗАЕДНО" не е просто поредица от концерти, а емоционално пътуване. Невена, чийто глас не познава граници, ще ни преведе през историите от новия албум "Тук сме", подкрепена от виртуозните музиканти на бенда. Вечерта ще бъде още по-специална с участието на Нели Андреева и квартет от хор "Нуша", които ще вплетат магически вокални хармонии в аранжиментите.



Освен приятното изживяване, вашият билет може да ви донесе нов 55'' телевизор LG с изкуствен интелект! Победителят ще бъде изтеглен чрез томбола сред присъстващите.



Последна възможност за билети: в мрежата на Grabo, каса "МаскАрт" (ДК "Борис Христов") и на място преди началото.