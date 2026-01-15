ИЗПРАТИ НОВИНА
Нека върнем усмивката на малката Зара от Пловдив: Една битка, която трябва да спечелим заедно!
Автор: Силвия Станева 21:50
©
Животът на 8-годишната Зара от Пловдив и нейното семейство се преобръща само за миг. Детето има нужда от животоспасяваща мозъчна операция, а майката отправя отчаян зов за подкрепа към всички хора с добри сърца. Ето какво разказва тя:

"Зара е на 8 години и е родена 3 минути след сестра си Мила. Двете ни момичета са направени от любов, светлина и сбъднати мечти. Пътят ни към тях беше дълъг и изпълнен с изпитания, но чудото се случи – станахме родители.

Зара има звънтящо гласче, сериозни акробатични заложби, палава усмивка и безкрайно въображение. Тя винаги намира начин да прогони скуката. А ние… ние често не осъзнаваме колко сигурно убежище е "скуката“ в ежедневието ни. Докато не я загубим.

На 03.01 Зара внезапно загуби съзнание. Бяхме на хижа в планината. Час по-късно успяхме да стигнем до най-близкото спешно отделение в Смолян.

Преглед. Изследвания. Скенер на глава. Скенер...

Пребледнели лица. Смут. Тиха паника.

"Не можем да ви оставим тук. Изпращаме ви в Пловдив.“

— Защо?

— "Ами… скенерът. Не знаете ли? Елате, да не чува детето.“

Удар в стомаха.

Линейка от Смолян към Пловдив. Нощ. Завои. Никой не ни вижда, въпреки ослепителната сигнализация. Пътуването е безкрайно. Прием по спешност. Детска онкохематология. ЯМР. И потвърждението.

Диагнозата, която разполови животът ни на 2- преди да знаем, когато проблемите ни бяха като на всяко нормално семейство и след като узнахме- когато се учим да живеем с това, когато всички трябва да изцедим целият си наличен човешки ресурс, сила, ВЯРА, упование, смирение, за да преминем през изпитанието и междувременно да бъдем здрава опора за нашия малък боец и за нейната състрадателна сестричка.

4-сантиметров тумор в мозъка. Ляв темпорален лоб.

"Имате време… но не много. Трябва активно да планирате операция.“

Как, по дяволите, се планира мозъчна операция на осемгодишното ти момиченце? Как? Какво казваш на сестра ѝ, която е неотлъчно до нея и е пряк свидетел на всичко?

Започнаха телефоните. Имейлите. Разговорите. Часовете се превърнаха в дни. Дните – в седмици. Професори. Доценти. Неврохирурзи. България. Турция. Германия. Мнения. Прогнози. И… оферти. Оферти.

"Ще посрещнем всичко сами“ – казвахме си.

Но истината е проста и жестока.

Нищо не можем да посрещнем сами. Нищо.

Имаме нужда от помощ.

От подкрепа.

От хора.

Имаме нужда от вас, добротворци. От вашите добри дела за нашата Зара.

Как можете да помогнете: с дарение, със споделяне, с дума на подкрепа. Всяка помощ има значение. Всяко споделяне е шанс.

За да може Зара да дава още много от светлината си на света.

Защото децата са светлината на света.

Благодарим ви от сърце, че сте до Зара. Тя го усеща...

Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut

https://pavelandreev.org/bg/campaign/pomosht-za-zara

Банка:Allianz Bank

IBAN:BG68BUIN95611000779228

BIC:BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Зара Ковачева







