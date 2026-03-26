Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:28 08:28

Напрежение и скандали пред служба "Миграция“ в Пловдив. От няколко месеца пред сградата на МВР се извиват огромни опашки от чужденци, които искат да се регистрират у нас. Някои казват, че чакат от през нощта.



Други сигнализират, че нерегламентирано отвън се правят списъци като на място отпред действат лица, които раздават свои неофициални номера и решават кой да бъде допуснат. Хора без подобни "талони“ често били спирани и принуждавани да чакат с часове или да водят преговори, за да получат достъп. Сред редящите се срещаме Сезгин Мюмюнов.



"Дойдох в 05.00 ч. Преди мен има 15 души. Чакаме на дъжда. Това е третият път, откакто идвам", разказа той, предава NOVA.



Мъжът ни обяснява, че е женен от четири години. Съпругата му е турска гражданка и трябва да удължи документите ѝ за временно пребиваване у нас.



"Чакаме сега още за една година да удължат на жена ми документите. Оставаме работа, всичко. Голям стрес е", допълни мъжът.



На опашката срещаме и чужденци, дошли да работят у нас.



"Вчера дойдох в 04.00 ч., за да питам какви документи трябват. Днес трябва пак да взема талонче и други документи да донеса днес и да подам", споделя руски гражданин.



От тъмни зори в дъжда и студа чакат и група чуждестранни студенти. В шесте университета в града броят на чуждестранните студенти е 3314. Понякога чужденците сами си изготвят реда на чакане, като си съставят списъци и раздават поредни номера. Влизайки обаче вътре тази организацията пропада, тъй като процедурата е първото да се тегли билет и всеки по отделно се насочва към конкретно гише. Често това води и до шумни скандали, разказват живеещите и работещите наблизо.



"Хората спят по колите или си носят столчета и чакат. Повечето са турски граждани", разказа Лиляна Дудинска.



В позиция от МВР ни обясниха, че в сектор "Миграция“ има четири гишета, които работят без прекъсване. Средно на ден обслужват около 100 души. Две от гишетата приемат граждани от трети страни, едно е за тези от ЕС, а на четвъртото се получават готовите документи. За да не допускат злоупотреби с билетите за чакане и обслужване, униформен полицай и четирима цивилни служители от сектора следят за стриктното спазване на организацията и реда.



През последните месеци се наблюдава значителен ръст на гражданите от трети страни, които желаят да пребивават и работят у нас. От полицията в Пловдив посочват, че само за миналата година общият броят на преминалите през сектора е над 12 хиляди души. Според чакащите всичко това може да се избегне, ако се приложи електронното обслужване.