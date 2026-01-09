ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-много кадри ще се търсят в Пловдив и областта
След тях се нареждат София-град и Благоевград.
Общо около 53 000 фирми в страната ще наемат нови служители, като се очаква търсене на над 230 000 работници и специалисти с различни умения и квалификации, показват данните от последното проучване на Агенцията по заетостта за 2025 г.
Сред най-търсените професии ще бъдат машинен оператор, строител и сервитьор-барман. От специалистите с висше образование или правоспособност най-голяма ще бъде нуждата от учители, шофьори, медицински сестри и лекари. В сравнение с миналогодишното допитване броят на фирмите, планиращи да наемат нов персонал, намалява с над 5 400.
В същото време предприятията, които предвиждат съкращения, също се редуцират – от 17 300 през 2024 г. на 14 400 тази година. Очаква се закриването на около 89 400 работни места през следващите 12 месеца. От данните става ясно, че ще се търсят над 128 000 специалисти с квалификация, около 49 000 с правоспособност или висше образование и близо 54 000 души без квалификация.
Секторите, които срещат най-големи трудности при намирането на квалифицирани кадри, са търговията, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството. В тях почти 11 000 работодатели – около една трета от всички, изпитват проблеми с наемането на персонал.
Прогнозите за следващите 3–5 години сочат, че страната ще има нужда от над 160 000 специалисти с висше образование, като най-търсени ще бъдат професионалните направления "Здравни грижи“, "Педагогика“, "Медицина“, "Туризъм“ и "Икономика“.
