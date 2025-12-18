ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Нагъл чичко мутрее в Пловдив, плаши със саморазправа, свири като абитуриент
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:57Коментари (1)948
© Фейсбук
Невиждана наглост и арогантно поведение от страна на шофьор в Пловдив. Даваме думата на очевидец на случката, която е от днес:

"Драги съграждани, да ви представя един изключително нагъл чичак. На клипа са съпругата ми и голямата ми дъщеря и ясно се вижда всичко. Съжалявам, че няма няма звук, за да се чуе как натиска клаксона като абитуриент на бал и пита няма ли си работа, че стои на тротоара!

Подчертавам, че системно тормози хора от квартала с наглото си паркиране и минаване през целия тротоар, съпроводено с пришпорване да му освободят трасето. Докато го глобяваха, се изредиха трима човека да се оплакват от наглостта му особено, срещу жени, деца и възрастни хора!

Пред мен човекът се държеше като мишок и ми предлагаше 20 лева, за да си тръгне спокойно. Дойдоха полицаи и единствено го глобиха за неправилно паркиране върху тротоарна площ със 100 лева.

Подчертавам също, че Наглият чичак ми отправи заплахи пред органите на реда да ми изпрати хора да ме бият!

Погледнете колко нагла постъпка на този Наглец! Заставам с името и профила си и призовавам всички не подминавайте Наглостта, защото стават все по-нагли и даже се мислят за прави!".








Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Често срещана гледка в Пловдив е майка бута количка по улицата, а на тротоара коли с рег. СМ и Х. Особено вечер.Глоби няма.Като не гласуваха бюджета ето начин да се напълни хазната.Обаче някой го мързи
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Жена е в тежко състояние в болница в Пловдив след силен взрив
13:29 / 18.12.2025
"Възраждане" призова за незабавна оставка на кмета на Пловдив
11:46 / 18.12.2025
В ОбС Пловдив поискаха оставката на Иван Стоянов
11:43 / 18.12.2025
Костадин Димитров: Факт е, че навсякъде се работи
10:08 / 18.12.2025
Представят новите български изтребители F-16 Block 70
09:48 / 18.12.2025
Трима бивши кметове и митрополит аплодират новия почетен граждани...
09:55 / 18.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Пловдив приема първия си бюджет в евро
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: