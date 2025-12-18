ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нагъл чичко мутрее в Пловдив, плаши със саморазправа, свири като абитуриент
"Драги съграждани, да ви представя един изключително нагъл чичак. На клипа са съпругата ми и голямата ми дъщеря и ясно се вижда всичко. Съжалявам, че няма няма звук, за да се чуе как натиска клаксона като абитуриент на бал и пита няма ли си работа, че стои на тротоара!
Подчертавам, че системно тормози хора от квартала с наглото си паркиране и минаване през целия тротоар, съпроводено с пришпорване да му освободят трасето. Докато го глобяваха, се изредиха трима човека да се оплакват от наглостта му особено, срещу жени, деца и възрастни хора!
Пред мен човекът се държеше като мишок и ми предлагаше 20 лева, за да си тръгне спокойно. Дойдоха полицаи и единствено го глобиха за неправилно паркиране върху тротоарна площ със 100 лева.
Подчертавам също, че Наглият чичак ми отправи заплахи пред органите на реда да ми изпрати хора да ме бият!
Погледнете колко нагла постъпка на този Наглец! Заставам с името и профила си и призовавам всички не подминавайте Наглостта, защото стават все по-нагли и даже се мислят за прави!".
преди 7 мин.
+1
