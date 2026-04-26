Пролетната кампания на "Капачки за бъдеще" в Пловдив за 2026 г. приключи успешно на 25 април. Акцията се проведе на традиционното място — паркинга на магазин "Метро 1" в район "Тракия". В рамките на няколко часа пловдивчани събраха близо 17 тона пластмасови капачки, които бяха натоварени в два тира. Това количество бележи ръст от около 2-3 тона спрямо миналогодишната пролетна кампания, съобщават организаторите от Фондация "Лазар Радков“ и "Спасителен клуб за бъдеще“.

Plovdiv24.bg припомня, че средствата от тазгодишната кампания са насочени към закупуването на мобилни автоматични дефибрилатори за средните училища в страната. Като част от инициативата, първите такива устройства вече са дарени на две пловдивски училища — ПГАСГ "Арх. Камен Петков" и Френската езикова гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери".