В самото сърце на Пловдив пред очите на приятели, минувачи и напълно случайни свидетели, млад мъж събра смелост и зададе най-важния въпрос в живота си.



Предложението бе внимателно подготвено. Девойката бе доведена от приятели на момчето със завързани очи, за да може изненадата да е пълна. Украсата бе огненочервена и вероятно в синхрон с емоциите на младежа.



Младежът плахо попита момичето дали ще се омъжи за него. Тя отговори тихо - да, а публиката я помоли да повтори силно. Думите й предизвикаха аплодисменти и усмивки сред събралите се хора. Момичето получи букет цветя от своя любим, а всичко бе запечатано от професионален фотограф.



Публичният романтичен жест на младия мъж напомни, че любовта винаги е около нас и просто трябва да имаме очи за нея.



