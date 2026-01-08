ЗАРЕЖДАНЕ...
|На Главната в Пловдив младеж плахо попита момиче дали ще се омъжи за него
В самото сърце на Пловдив пред очите на приятели, минувачи и напълно случайни свидетели, млад мъж събра смелост и зададе най-важния въпрос в живота си.
Предложението бе внимателно подготвено. Девойката бе доведена от приятели на момчето със завързани очи, за да може изненадата да е пълна. Украсата бе огненочервена и вероятно в синхрон с емоциите на младежа.
Младежът плахо попита момичето дали ще се омъжи за него. Тя отговори тихо - да, а публиката я помоли да повтори силно. Думите й предизвикаха аплодисменти и усмивки сред събралите се хора. Момичето получи букет цветя от своя любим, а всичко бе запечатано от професионален фотограф.
Публичният романтичен жест на младия мъж напомни, че любовта винаги е около нас и просто трябва да имаме очи за нея.
