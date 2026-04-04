Мъж и жена рискуваха живота си, пресичайки неправилно оживен булевард в Пловдив. Случката е от четвъртък следобед. Двойката е запечатана секунди преди да пресече булевард на бул."Санкт Петербург".

За случая сигнализира читателка на медията, която изпрати и видео от ситуацията, информира Plovdiv24.bg.

Двамата изчаквали на разделителната линия и внимателно гледали преминаващите автомобили, изчакали интензивния трафикът да премине и предприели рискованите действия.

"Не мога да разбера как някой решава да рискува живота си, когато пешеходната пътека е буквално на 20 метра“, споделя възмутената жена.

Случаят отново повдига темата за безопасността на пътя и рисковото поведение на пешеходците, което често създава опасност както за тях самите, така и за шофьорите.

