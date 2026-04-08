Общо 4250 евро бяха събрани в подкрепа на лечението на ученик от Националната търговска гимназия в Пловдив след поредица от благотворителни инициативи, организирани от училищната общност.

Само от проведения Великденски благотворителен базар, организиран от Ученическия съвет, са набрани 2828,45 евро. Към общата сума се включват и 1950 лева, които вече са предоставени на семейството на Митко за подпомагане на лечението му.

От ръководството на гимназията, в лицето на директора Николай Митев, изразиха благодарност към всички ученици, родители и учители, които са се включили в кампанията.

"Подкрепата, която се събра, е резултат от общи усилия и показва, че когато има ясна кауза, всички откликват“, коментира директорът.

До вчера 10-годишният Димитър от Ягодово тичал по игрището и се смеел с приятелите си. Днес той лежи в болнично легло, изправен пред най-голямото изпитание в краткия си живота досега — тежката диагноза миелоидна левкемия.

"Всичко се случи за миг. Митко се оплакваше от болка в ръката и крака — помислихме, че е незначителна травма от игра. Но после дойде високата температура, която не спадаше… и тревогата ни растеше с всяка минута", споделят родителите му.

След спешно настаняване в УМБАЛ "Св. Георги“ – Пловдив, семейството научава ужасяващата диагноза. Започва битка с времето – изследвания, биопсии, първи курсове химиотерапия. А малкият Митко, въпреки страха и болката, посреща всичко с невероятна смелост.

"Гледа ни с очи, пълни с надежда – и ни учи на сила, каквато дори ние не знаехме, че притежаваме“, казва майка му.

Надежда за по-ефективно лечение идва от специализирани клиники в Турция, където вече са изпратени медицинските документи на Митко за консултация. Тамошни експерти предлагат терапии и възможна трансплантация, които могат да му дадат шанс за пълно възстановяване.

За съжаление, цената на живота му е прекалено висока за семейството. Средствата за лечението надхвърлят възможностите им, а времето не чака.

Може да се включите тук, ако имате възможност да помогнете на Митко и семейството му.