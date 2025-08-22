© виж галерията Град Пловдив продължава да се развива с бързи темпове, а един от най-новите и мащабни жилищни проекти в района "Северен“ вече е факт – жилищният комплекс "НОРД ВЮ“.



Със своя модерен облик и функционално планиране, "НОРД ВЮ“ цели да предложи на своите бъдещи обитатели съчетание между удобство, достъпност и съвременен стил на живот. Проектът се изгражда на площ от над 9 000 кв.м и включва седем жилищни сгради, разположени около богато озеленено вътрешно пространство и многоетажен паркинг.



Факти и параметри:



• 489 апартамента – с разнообразие от едностайни, двустайни и тристайни жилища;



• 394 паркоместа и 114 гаража – 100% обезпеченост за обитателите;



• 182 складови помещения;



• 4 търговски обекта, сред които аптека и супермаркет;



• Подземно ниво с 193 паркоместа и изби;



• 14 асансьора за удобство и достъпност.



Архитектурното решение поставя акцент върху функционалността на жилищата, осигурявайки просторни дневни зони, оптимално естествено осветление и комфортни разпределения. В проекта са предвидени и специални условия за достъп на хора в неравностойно положение.



Освен жилищните сгради, в комплекса ще бъдат обособени зелени площи и детски площадки, които да създадат спокойна среда за живеене, далеч от динамиката на централната градска част, но същевременно в непосредствена близост до ключови пътни артерии и удобен достъп до центъра на Пловдив.



"НОРД ВЮ“ се реализира поетапно, като в първия етап се предвижда изграждането на три сгради и многоетажния паркинг. Вторият етап ще включва останалите четири сгради.



Проектът се реализира от "ПИМК Билд“ – компания с дългогодишен опит в строителството и развитието на модерни инфраструктурни и жилищни проекти. С доказан професионализъм и внимание към качеството, "ПИМК Билд“ се налага като един от водещите инвеститори в Пловдив и страната.



Контакти за информация и продажби:



+359 895 522 060



+359 893 345 784



laleksanyan@anproperty.eu | gmihaleva@anproperty.eu



https://pimkbuild.bg