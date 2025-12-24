© За брутално газене на закона съобщиха очевидци в социалните мрежи. Хората публикуваха клип, в който нарушението се вижда пределно ясно.



Мястото е в Пловдив, на булевард "Менделеев"/Асеновградско шосе.



Шофьор на луксозен джип решава да излезе от паркинга на ритейл парка, преминавайки буквално през велоалея и зелени площи.



Причината - вероятно за да си спести 2-3 лева, които трябва да бъдат платени за паркирането там.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.