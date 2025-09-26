Мотористите на Пловдив с шествие в памет на загинали колеги

© Plovdiv24.bg Тази неделя /28 септември 2025 г./ мотоклуб Vagabonds MC организира мотошествие в памет на загиналите мотористи и в подкрепа на пострадалите на пътя, информира Plovdiv24.bg.



"Събираме се, за да отдадем почит на тези, които вече не са сред нас, и да покажем съпричастност към онези, които продължават своята борба след тежки инциденти. Това шествие е нашият начин да напомним, че пътят е за всички и че взаимното уважение и отговорност спасяват животи.", казват те.



След шествието ще бъде раздаден и курбан за здраве. Началото на обиколката е 13 часа при клубната къща на Vagabonds MC



"Каним всички приятели, мотористи и съмишленици да се включат. Нека заедно да покажем силата на братството и да отдадем заслужена почит на онези, които винаги ще останат в сърцата ни.", допълват те.