Момче припадна на спирка в Пловдив, медик от Специалните сили се оказа на точното място

© Днес един младеж е в добро общо състояние заради адекватната реакция на медик от Специалните сили!



22.08.2025. В Пловдив гражданин е припаднал на автобусна спирка пред погледа на множество очевидци. Никой от присъстващите не е предприел адекватни мерки и дори не са подали сигнал към спешна помощ. Само служител от охранителна фирма е опитал да му помогне, но с действия, които противоречат на основните принципи за оказване на първа помощ.



За щастие старши сержант Боян Донев, старши оператор-санитар и инструктор по медицинска подготовка в Учебен център за подготовка и бойно осигуряване на Съвместното командване на специалните операции, е преминавал покрай мястото на инцидента.



Въпреки че в този ден не е бил на работа, в себе си е имал медицинско оборудване, с което е оказал адекватна първа помощ и незабавно е подал сигнал към телефон 112. Благодарение на неговата навременна и професионална намеса, пристигналият на място медицински екип е успял да спаси пострадалия.



Това не е първият случай, в който старши сержант Донев оказва медицинска помощ на нуждаещ се. Неговата отдаденост и готовност да се притече на помощ, независимо от обстоятелствата, говорят за високо чувство за отговорност, дълг и човечност.



Подобни ситуации изискват незабавна и информирана реакция. Напомняме на всички, че когато има подобен инцидент, следва да се предприемат някои основни действия:



При загуба на съзнание пострадалият трябва да бъде поставен в стабилна странична позиция, за да се предотврати задушаване.



Винаги се подава сигнал към телефон 112, независимо от видимото състояние на пострадалия.



Поливането с вода не е препоръчителна практика и може да доведе до допълнителни усложнения.



Призоваваме към повишена гражданска отговорност, съпричастност и базова информираност относно оказването на първа помощ. Всеки от нас носи отговорност за безопасността и достойнството на хората около себе си.



Нека не бъдем безучастни! Нека бъдем подготвени! Нека бъдем хора!