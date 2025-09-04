Моцарт от Пловдив: Келеши! По Главната е пълно с тях, ще стане беля

© Фейсбук Шеф на МВР е в тежко състояние след побой от младежи. Става дума за директора на ОД МВР Русе старши комисар Николай Кожухаров. По този повод известният уличен музикант от Пловдив Георги Димитров, по-познат като пловдивския Моцарт, казва следното:



Изключително съм отвратен от тази случка! Шефът на полицията пребит от някакви келеши! Всяка вечер по Главната в Пловдив е пълно с нагли и нарочно каращи тротинетки и електрически колела предимно момчета тийнейджъри. Постоянно ги виждам как карат, като профучават покрай мен.



Страх ме е, защото малките децата, които вървят и си играят, са с потенциална опасност за живота си. Последно върху мен, докато свиря, падна един младеж в калъфа на цигулката ми. Не знаех да го бия ли, да му помагам ли. След като им правя забележки, че на пешеходната Главна не се кара - те ми се надсмиват и ме гледат и си отпрашват с още по-висока скорост! Това е недопустимо...



Пече се нов инцидент на Главната в Пловдив и ако не се вземат мерки, ще страдат много хора! Дори "Общинска охрана" или полиция е безсилна да ги спре, защото представете си как работещ служител ще ги спре, като едните са в движение, а другите пешеходци!.Тези младежи карат с бясна скорост и подобно на гигантския слалом минават между хората...



Сърдят се на полиция и охрана и си продължават. Време е да ги спрем ние, всички... Това няма да го оставя така. Ще има протест пред общината!!! Ще искам съдействие и подкрепа от кмета на общината - Костадин Димитров!