© виж галерията Министърът на правосъдието Георги Георгиев се срещна с представители на пенсионерските клубове от пловдивските райони "Прослав“ и "Източен“. Срещата се състоя в клуб "Прослав“ с ръководител Янко Найдев, по покана на хората от третата възраст, на която министърът откликна.



В продължение на повече от час и половина Георгиев разказа за работата си в защита на възрастните хора и отговори на техни въпроси и притеснения. Той припомни фрапиращите случаи на насилие и тежки нарушения на човешките права в незаконни домове за възрастни хора, които вече са затворени след намесата на институциите.



"Открихме 400 души, настанени в незаконни домове. Трябва да ви кажа, че по-тежко преживяване не съм имал в живота си“, сподели министър Георгиев.



Той отбеляза, че по време на неговия мандат са приети законодателни промени, които значително завишават наказанията за подобен тип престъпления и дават по-големи правомощия на държавата да се намесва своевременно.



"Има смисъл човек да не се примирява, а да защитава правата си докрай. Затова е важно всеки представител на държавната и местната власт да си върши работата. Това дава стабилност и спокойствие на хората“, подчерта Георги Георгиев.



В тази връзка той даде и конкретен пример с възрастна жена, която е успяла да си върне неправомерно отнетите ѝ имоти, след като се е обърнала към него за съдействие.



Министърът на правосъдието запозна присъстващите и с предприетите мерки срещу имотната мафия, като призова възрастните хора да бъдат изключително внимателни и в никакъв случай да не подписват документи или пълномощни, предоставени им от непознати или малко познати лица.



Като положителен резултат от провежданите реформи Георги Георгиев открои и инвестициите в социалната инфраструктура.



"Добрата новина е, че с европейски средства ще бъдат реконструирани близо 80 дома за възрастни хора в страната, включително и Домът за стари хора "Свети Василий“ в Пловдив“, посочи министърът.



В края на срещата той обърна внимание и на наскоро приетите законодателни промени, които предвиждат значително по-строги наказания за лица, извършващи жестокост към животни, като подчерта, че защитата на уязвимите – било то хора или животни – е ясен приоритет на държавата.



На срещата присъстваха и заместник-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов и кметът на район "Източен“ Емил Русинов.