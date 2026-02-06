ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министърът на правосъдието Георги Георгиев с емоционална среща в Пловдив
В продължение на повече от час и половина Георгиев разказа за работата си в защита на възрастните хора и отговори на техни въпроси и притеснения. Той припомни фрапиращите случаи на насилие и тежки нарушения на човешките права в незаконни домове за възрастни хора, които вече са затворени след намесата на институциите.
"Открихме 400 души, настанени в незаконни домове. Трябва да ви кажа, че по-тежко преживяване не съм имал в живота си“, сподели министър Георгиев.
Той отбеляза, че по време на неговия мандат са приети законодателни промени, които значително завишават наказанията за подобен тип престъпления и дават по-големи правомощия на държавата да се намесва своевременно.
"Има смисъл човек да не се примирява, а да защитава правата си докрай. Затова е важно всеки представител на държавната и местната власт да си върши работата. Това дава стабилност и спокойствие на хората“, подчерта Георги Георгиев.
В тази връзка той даде и конкретен пример с възрастна жена, която е успяла да си върне неправомерно отнетите ѝ имоти, след като се е обърнала към него за съдействие.
Министърът на правосъдието запозна присъстващите и с предприетите мерки срещу имотната мафия, като призова възрастните хора да бъдат изключително внимателни и в никакъв случай да не подписват документи или пълномощни, предоставени им от непознати или малко познати лица.
Като положителен резултат от провежданите реформи Георги Георгиев открои и инвестициите в социалната инфраструктура.
"Добрата новина е, че с европейски средства ще бъдат реконструирани близо 80 дома за възрастни хора в страната, включително и Домът за стари хора "Свети Василий“ в Пловдив“, посочи министърът.
В края на срещата той обърна внимание и на наскоро приетите законодателни промени, които предвиждат значително по-строги наказания за лица, извършващи жестокост към животни, като подчерта, че защитата на уязвимите – било то хора или животни – е ясен приоритет на държавата.
На срещата присъстваха и заместник-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов и кметът на район "Източен“ Емил Русинов.
