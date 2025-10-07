© Plovdiv24.bg виж галерията За нов инцидент в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Той е станал на бул. "Коматевско шосе". Лек автомобил се е забил в уличен стълб, вследствие на което в района на инцидента се е образувало голямо задръстване.



Причината за възникването на пътнотранспортното произшествие тепърва ще се установява от органите на реда. Няма данни за състоянието на шофьора, а по мерцедеса има материални щети.



Пътните настилки в Пловдив и областта са мокри, шофирайте внимателно!