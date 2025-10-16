ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мащабният форум Digital4Plovdiv се провежда за поредна година в Пловдив
"Девет години по-късно Digital4Plovdiv продължава да бъде ключово бизнес събитие за редица експерти от дигиталния бранш. Още от първите си няколко години Digital4 започна да излиза извън границите на Пловдив. Днес мрежата достига до 15 от най-големите градове в България. Следващата година вече имаме и още едно допълнение към градовете - Digital4Pernik", посочиха организаторите.
Организаторите са подготвили разнообразна и интересна програма с акцент върху AI и онлайн маркетинга, като гостите предстои да чуят и научат за много актуални тенденции, статистики и прогнози от водещи експерти в бранша.
Официално начало на Digital4Plovdiv днес дадоха организаторите Любомир Атанасов, управляващ партньор на Internet Media Group и създател на Digital4 и Преслав Бобев, управляващ партньор на Digital4.
"За близо 10 години изчислихме, че 10 хиляди бизнеса са минали през събитията, а ИИ ни изчисли, че над 100 хиляди човека са минали през тях за 9-те години", допълниха организаторите.
По време на откриването представиха IMG Connect Card. При закупуването й потребителите ще получат свободен достъп до всички Digital4 събития у нас.
В рамките на събитието участие ще вземат общо 55 български и 5 международни лектори, а фирмите-изложители са над 20.
Цялото откриване можете да видите във видеото. Plovdiv24.bg и "Фокус" са медийни партньори на събитието.
