Mall Plovdiv официално има нови собственици

© Mall Plovdiv официално има нов собственик. Сделката бе финализирана в началото на декември, а новият притежател е "Ти Ес Ейч Инвестмънт“ АД (TSH Investment) – съвместно дружество между българските инвестиционни компании "Тринити Кепитъл“ АД и "Хъс Инвест“ ЕАД, съобщиха специално за Plovdiv24.bg новите собственици. Продавач е ирландският инвестиционен фонд Avestus Capital Partners.



През 2026 г. в търговския център ще отвори и първият за града магазин за дамска мода Mohito. Подготвят се и други нови ритейл партньорства с марки и концепции, единствени за гр. Пловдив.



Придобиването на Mall Plovdiv е част от дългосрочната стратегия на "Ти Ес Ейч Инвестмънт“ АД (TSH Investment) за развитие на водещи ритейл активи в България.



"Виждаме огромен потенциал в Mall Plovdiv – както като търговски актив, така и като място за развлечения в града. Нашата цел е да надградим успешната му история и да го превърнем в още по-модерна, удобна и вдъхновяваща дестинация“, коментират от "Тринити Кепитъл“ АД и "Хъс Инвест“ ЕАД.



"Хъс Инвест“ ЕАД е част от групата "Хъс“ ООД - един от най-големите независими производители и дистрибутори на метали и метални изделия в региона на Централна и Източна Европа. Тя е семейна собственост, създадена преди почти 35 години.



"Тринити Кепитъл“ АД е инвестиционно дружество, специализирано в придобиване и управление на търговски площи. Компанията притежава и оперира четири ритейл парка в България: XOPark Sofia, XOPark Yambol, XOPark Haskovo и XOPark Plovdiv. През 2023г. в партньорство с AP Capital "Тринити Кепитъл“ придобива Mega Mall, а през 2024 г. прави значителна стъпка в развитието си, навлизайки в сегмента на бързооборотните стоки, като става акционер в БГК АД – дружеството, което управлява и развива веригата магазини Minimart.